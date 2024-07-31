В Тегеране убит один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания

Глава политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В свою очередь, близкие к КСИР иранские агентства Tasnim и Irna цитируют заявление ХАМАСа, в котором говорится, что Хания был убит вместе с одним из своих телохранителей в ходе израильской атаки на его резиденцию в столице Ирана.

Как сообщалось, в Тегеран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне.

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В ХАМАСе пообещали ответить на убийство одного из своих лидеров. Так, высокопоставленный представитель группировки Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым актом» и заявил, что оно «не останется без ответа».

Представители Израиля не комментируют сообщения об убийстве Хании. Так, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили CNN, что «не реагируют на сообщения в иностранных СМИ».

62-летний Исмаил Хания возглавлял политбюро ХАМАСа и руководил политическими операциями группировки. Как отмечает The New York Times, он играл одну из ключевых ролей в ходе переговоров Израиля и ХАМАСа о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников.

За день до Хании в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту был убит один из лидеров проиранской группировки «Хезболла» Фуад Шукр. Ранее командование ЦАХАЛ называло его ответственным за ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли более десяти мирных израильтян, включая детей и подростков.

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