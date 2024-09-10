Россия стала меньше зарабатывать на нефти

Россия стала получать меньше денег от экспорта сырой нефти из-за общемирового падения цен на энергоресурсы. Доходы российского бюджета с продажи нефти упали до минимума с февраля. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цена на флагманскую российскую нефть марки Urals держится на уровне 60 долларов за баррель. Это именно тот показатель, который установили в декабре 2022 года страны «Большой семерки» на нефть, поставляемую из России. Так, средняя цена на баррель нефти из портов Балтийского бассейна в конце прошлой недели не превысила 60,12 доллара. Экспортные цены барреля нефти в этих портах снизились за неделю примерно на 6,30 доллара, свидетельствуют данные Argus Media.

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По данным Bloomberg, сейчас Россия зарабатывает на экспорте сырой нефти около 1,51 миллиарда долларов в неделю. В Bloomberg подсчитали, что средний доход России за четыре недели продаж сырой нефти упал до самого низкого уровня с февраля 2024 года. Для сравнения: больше всего Россия зарабатывала с нефти в июне 2022 года, то есть еще до введения ценового потолка. Тогда недельные доходы страны от экспорта нефти достигали 2,17 миллиарда долларов.

При этом объем поставок российской нефти незначительно, но вырос. На неделе со 2 по 8 сентября Россия загрузила 21,99 миллиона баррелей сырой нефти на 29 морских танкерах. За неделю до этого объем экспорта составил 21,67 миллиона баррелей, подсчитали аналитики Bloomberg. Однако это не помогло России заработать на нефти больше, так как цены упали в момент увеличения объемов экспорта.

Турция остается единственным рынком ближнемагистральных поставок из западных портов России. По этому направлению Россия поставляет около 210 тысяч баррелей в день. В основном Россия поставляет сырье в Азию. Например, около 1,25 миллиона баррелей сырой нефти в день загружалось на танкеры, направлявшиеся в Китай. Россия поставляет нефть Китаю как напрямую, так и через Казахстан. Танкеры, следовавшие в Индию, в среднем перевозят по 1,62 миллиона баррелей в день.

В начале июля наблюдалась совершенно иная динамика. Агентство Reuters со ссылкой на данные российского Минфина писало, что финансовые поступления в федеральный бюджет России от экспорта нефти и газа выросли на 41%. Средняя цена на нефть марки Urals составляла 69,1 доллара за баррель. За первую половину 2024 года Россия заработала более пяти с половиной триллионов рублей. Это связано с ростом цен на нефть и газ и падением курса рубля.

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