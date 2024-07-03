Финансовые поступления в федеральный бюджет России от экспорта нефти и газа выросли на 41% в первой половине года. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на российское Министерство финансов, за первую половину 2024 года Россия получила более пяти с половиной триллионов рублей. Это связано с ростом цен на нефть и газ и падением курса рубля.

По данным Reuters, средняя цена на флагманскую российскую нефтяную смесь Urals составила 69,1 доллара за баррель. Это выше установленного Западом ценового предела в 60 долларов за баррель. При этом в первой половине 2023 года цена за тот же объем составляла 52,5 доллара.

В то же время курс рубля ослаб с 76,9 рублей за один доллар до 90,8 за период с января по июнь 2023 года. «Агентство» отмечает, что это позволило увеличить денежные поступления в рублях.

Только в мае этого года доход от экспорта нефти составил 794 миллиарда рублей. Кроме того, налог на добычу полезных ископаемых принес российской казне более триллиона рублей, в то время как в прошлом мае этот показатель был равен 631,6 миллиарда.

Reuters отмечает, что доходы от продажи нефти и газа были одним из ключевых финансовых источников для Кремля. Они составляли от трети до половины всех доходов федерального бюджета за последнее десятилетие. Как пишет «Агентство», именно на эти доходы хотели повлиять европейские страны, вводя санкции против России.

По данным Reuters, Владимир Путин заявил о высоких темпах экономического роста, которые, по его словам, опережают темпы роста экономик западных стран. При этом российские экономисты говорят о низком качестве такого роста. По их данным, он обусловлен производством ракет и снарядов, что приносит лишь ограниченную выгоду населению.

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