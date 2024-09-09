Оппозиционный политик Илья Яшин рассказал о слежке за ним в Берлине. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на интервью политика газетам медиагруппы Funke, опубликованное 8 сентября.

Сейчас политик живет в Германии. Он оказался там после масштабного обмена политзаключенными 1 августа. По словам Яшина, власти предложили обеспечить его жильем и предоставить охрану, однако он отказался.

«Не считаю уместным жить в Германии за счет налогоплательщиков», — объяснил свое решение Яшин. По его словам, телохранителей у него не было и в Москве.

Политик поделился, что на прошлой неделе с ним произошел «странный случай». Яшин сидел в берлинском кафе с другом, когда за соседним столиком неизвестный мужчина достал смартфон и стал снимать его на камеру. «Знаю, что русские агенты и заказные убийцы могут быть где угодно <...> Уверен, что этот человек был не обычным посетителем кафе, а шпионил за нами», — сказал Яшин.

Политик добавил, что зафиксировал на камеру своего смартфона «слежку» за ним в кафе и сообщил об этом в полицию Берлина.

С журналистами газет медиагруппы Funke политик также поговорил о войне в Украине. Политик уверен, что Путин не остановится перед другими странами после того, как «поглотит Украину», поэтому Запад и российская оппозиция «должны сделать все возможное для ее спасения».

«Не должно быть никаких иллюзий, что Путин довольствуется Украиной. Он пойдет дальше и продолжит разрушения, и будет еще жестче расправляться с любыми критиками», — заявил Яшин.

Ранее политик рассказал в интервью Bloomberg, что отказался от предложенного ему политического убежища в Германии. Получение убежища, по словам Яшина, означало бы, что он никогда не сможет поехать в Россию.

Для того, чтобы сейчас временно проживать в Германии, политик подал заявление на получение вида на жительство. По данным Bloomberg, политик также планирует лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против людей, связанных с режимом Путина.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.