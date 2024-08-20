Илья Яшин отказался от политического убежища в Германии

Освобожденный в результате обмена заключенными 1 августа политик Илья Яшин рассказал агентству Bloomberg, что отказался от предложенного ему политического убежища в Германии.

По словам Яшина, получение убежища означало бы, что он никогда не сможет поехать в Россию. О своем желани вернуться в страну политик заявил на пресс-конференции, в которой также участвовали Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров.

Там же Яшин рассказал, что въехал в Германию по внутреннему российскому паспорту. В интервью Юрию Дудю он пояснил, что при себе у него не было загранпаспорта, а внутренний документ оказался просроченным.

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Во время пресс-конференции Яшин добавил, что он останется в российской политике, однако он не знает, как ей заниматься вне России.

«Я буду учиться, я постараюсь приносить пользу людям. И, конечно же, я постараюсь приносить пользу тем людям, которые остаются в России. Это самое главное. Я постараюсь обращаться не только к тем людям, которые разделяют мою точку зрения, но и к тем людям, которые являются моими оппонентами, для которых моя риторика чужда, которые в чем-то поддерживают действующую власть», — заявил политик.

Bloomberg пишет, что Яшин подал заявление на получение вида на жительство. По данным агентства, политик также планирует лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против людей, связанных с режимом Владимира Путина.

«Под санкциями находятся всего две тысячи человек, а нужно 20 тысяч», — заявил Яшин.

Как пишет Bloomberg, представитель МВД Германии отказался комментировать, отклонил ли Яшин предложение о предоставлении ему политического убежища.

После обмена, который Яшин назвал выдворением из России против его воли, поскольку он не подавал прошение о помиловании и ранее публично отказывался от обмена, политик провел встречу со своими сторонниками в Берлине.

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