Песков заявил о необходимости цензуры в России 

В нынешних военных условиях цензура необходима. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — сказал он, добавив, что свобода информации все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления».

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

При этом Песков обвинил западные СМИ во лжи и заявил, что «в этом плане им уподобляться никак нельзя». По его словам, Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду».

2 сентября Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию рассказал о свободе слова, существующей в России и отсутствующей на Западе.

Читать еще Недержание, грудное молоко из подмышек и разрыв клитора 18 неожиданных последствий беременности

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства», — сказал он тогда.

В то же время, по его мнению, на Западе в отличие от России дела со свободой прессы обстоят гораздо хуже. Он утверждает, что больше других от посягательств западных властей на свободу слова страдают российские журналисты.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.