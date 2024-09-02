Путин рассказал о свободе слова в России и травле с цензурой на Западе

На Западе неугодные властям СМИ подвергаются травле и прямой цензуре, а в России пресса свободна и от нее требуют лишь соблюдения законов. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства», — заявил Путин, добавив, что о необходимости соблюдения российских законов должны помнить и работающие тут корреспонденты иностранных изданий.

На Западе в отличие от России дела со свободой прессы обстоят гораздо хуже, утверждает Путин. По его словам, больше других от посягательств западных властей на свободу слова страдают российские журналисты.

«Действительно, практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», — сообщил Путин, отметив, что подобное отношение иностранных властей к российским СМИ ничем не оправдано.

«Единственное, что делают наши СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны», — отметил он.

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По словам Путина, Запад развернул настоящую «травлю» против российских журналистов, пытаясь «спрятаться от неудобных фактов и правдивой информации». Он также пожаловался, что ярлык «кремлевских пропагандистов» вешают на всех «без разбора» российских корреспондентов.



Согласно Всемирному индексу свободы прессы, который ежегодно с 2001 года составляет международная неправительственная организация «Репортеры без границ», среди 180 стран мира Россия по итогам 2023 года занимает 164 место по степени свободы прессы.

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