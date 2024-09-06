Крушение F-16 объяснили спешкой Киева применить эти самолеты в бою и неопытностью пилотов

Недавнее крушение одного из переданных Киеву истребителей F-16 в администрации США объяснили спешкой применить их в бою и недостатком подготовки пилотов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Один из собеседников издания, занимающий высокий пост в Пентагоне, рассказал, что некоторые украинские летчики не справились с программой обучения, которую они проходили в западных тренировочных центрах. По его словам, непосредственно перед крушением власти Дании, где проходила обучение часть украинских пилотов, выражали обеспокоенность насчет способности некоторых из них самостоятельно летать на F-16.

Источник WSJ отметил, что «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», но добавил, что пока планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов нет.

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Между тем, как пишет издание, уровень подготовки погибшего вместе со своим F-16 украинского пилота Алексея Меся с позывным Moonfish («Рыба-Луна») тревоги у инструкторов не вызывал. Он входил в группу летчиков, которые прошли ускоренный курс обучения на датской военной авиабазе в Скридструпе. Эта программа была адаптирована к сценариям, с которыми они могут столкнуться на поле боя.

Источник WSJ уточнил, что в ходе обучения пилоты сосредоточились на использовании F-16 в целях противовоздушной обороны, пожертвовав изучением остальных аспектов применения этой машины.

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Обычно для начала самостоятельных полетов на F-16 пилоты проходят полный курс обучения. При этом до получения своего первого боевого задания они еще около двух лет тренируются со своим подразделением. В то же время украинских пилотов отправили на боевые вылеты сразу, хотя их опыт полетов на F-16 не превышал года, пишет WSJ.

Украинская армия потеряла первый из переданных ей западными союзниками F-16 26 августа. Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что причиной потери F-16 мог быть дружественный огонь зенитной системы Patriot. По другим версиям, самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности или ошибки пилота. Официально о причинах потери самолета украинская сторона ничего не сообщала.

Спустя четыре дня после крушения президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

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