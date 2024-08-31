В Украине после потери F-16 сменили командующего ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Указ был опубликован вечером 30 августа, через четыре дня после крушения первого из переданных Украине американских многоцелевых истребителей F-16.

В указе повод для увольнения не уточняется. Зеленский объявил о решении, но вместо объяснения причины поблагодарил за службу «всех военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчеты ПВО». Президент добавил, что надо «усиливаться» и беречь личный состав, «всех наших воинов».

Николай Олещук занимал пост командующего Воздушных сил Украины с августа 2021 года. Офицер прокомментировал свою отставку цитатой уволенного в феврале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

F-16 разбился 26 августа, вместе с самолетом погиб летчик Алексей Месь. Месь вместе с коллегой Андреем Пильщиковым с 2022 года активно публично выступал за передачу Украине современной боевой техники. Два пилота ездили в США, чтобы лоббировать поставки F-16. Пильщиков разбился на учебном самолете год назад.

Причиной потери F-16 мог быть дружественный огонь зенитной системы Patriot, рассказали источники The New York Times. Кроме того, могли иметь место механическая неисправность и ошибка пилота, добавил собеседник газеты. Официально о причинах потери первого F-16 украинская сторона не сообщала.

ВСУ получили десять F-16 в конце июля — начале августа. Потеря самолета может помешать убеждать союзников в том, что украинские военные способны эффективно управлять сложным западным оружием, заявили собеседники журналистов NYT. Однако авиакатастрофы с участием военных самолетов они назвали «обычным делом», а вероятность попадания под «дружественный огонь» особенно высокой во время массированных атак ракетами и беспилотниками. 26 августа Украина отражала одну из самых масштабных комбинированных атак России.

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