Страны Азии вслед за Китаем говорят о возможной бартерной торговле с Россией

Мьянма хочет перейти на бартерную торговлю с Россией из-за проблем, вызванных санкциями. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Чжо Све Лин, его цитирует агентство ТАСС.

В основе бартерной торговли лежит натуральный обмен. При такой схеме стороны обмениваются друг с другом товарами, при этом не расплачиваясь деньгами. Бартер может позволить участникам сделок уйти от расчетов через банковские системы, которые доступны для регуляторов, следящих за соблюдением санкций.

Представитель Мьянмы рассказал, что его страна может поставлять России сельскохозяйственные продукты: например, рис, масло и сахар. Кроме того, азиатская страна может поделиться морепродуктам. В обмен на это Россия будет отдавать удобрения, а также нефть и газ.

Чжо Све Лин признал, что санкции сильно повлияли на торговлю Мьянмы с Россией, поэтому «сейчас существует потребность в создании новых механизмов». Он напомнил, что Мьянма еще 20 лет назад перешла на бартер с Китаем. В то время, продолжает чиновник, не было нужды переходить на такой тип торговли еще и с Россией, но «все зависит от потребностей бизнеса».

В августе агентство Reuters писало, что Россия и Китай готовятся перейти на бартерные схемы торговли уже этой осенью. На такое решение стороны подтолкнула угроза введения вторичных санкций со стороны США. Ограничений опасаются именно китайские контрагенты. Первые бартерные сделки ожидаются в сфере сельского хозяйства.

Еще весной агентство Bloomberg рассказывало о российских сырьевых компаниях, которым пришлось прибегнуть к бартеру в торговле с китайскими партнерами. Российские производители обменивали сталь на товары, которые могли предложить китайские контрагенты. Bloomberg называл такой расчет по сделкам «экзотическим». Другая же часть российского бизнеса начала расплачиваться криптовалютой в сделках с Китаем.

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