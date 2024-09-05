Трое студентов выпали из окна во время прохождения хоррор-квеста 

В Башкортостане трое парней выпали из окна второго этажа во время прохождения хоррор-квеста, испугавшись актера. Об этом сообщает местное издание Mkset.ru и телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Стерлитамак. 31 августа трое парней решили пройти квест под названием «Фобия». В какой-то момент актер начал пугать участников электрошокером.

«Мы разгадали загадки всякие на квесте “Фобия” и так случилось, что в моменте, в середине игры, актер, чтобы нас продвинуть в правильную комнату начал подходить к нам, запугивать. И мы зажались все в угол», — рассказал телеграм-каналу Mash Batash один из пострадавших, 21-летний Элмин.

По его словам, в той комнате окно было закрыто картоном, и когда молодые люди прислонились к раме, она рухнула и они выпали на улицу.

Другие пострадавшие рассказали Mkset.ru, что актер пугал их электрошокером. В свою очередь, владелец квеста Артур Иванов заявил изданию, что его команда не использует подобные устройства во время квеста.

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Всех троих пострадавших доставили в больницу. Двое из них сломали руки, а Элмину диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали его. Прокуратура Стерлитамака начала проверку.

В конце июля из-за пожара в квест-руме «Дом ужасов» в Махачкале погибли две девушки — 19-летняя Асият и о 25-летняя Мадина, а их мужья попали в больницу с ожогами. По версии Следственного комитета, одну из девушек актер приковывал к креслу и начинал махать перед ее лицом бензопилой. В какой-то момент воспламенилось горючее и начался пожар. При этом телеграм-канала Shot сообщал, что пожар начался после того, как один из актеров якобы поджег перчатку и бросил ее в сторону, где лежали бензопилы и запасы керосина.

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