СМИ сообщили о попытке нападения мужчины на подозреваемого в убийстве его дочери во время следственного эксперимента

В Нижнем Тагиле силовики задержали отца 11-летней Анастасии Якиной, которая пропала 31 августа, а спустя три дня была найдена мертвой. Как сообщило местное издание 66.ру, Александр Якин пришел на следственный эксперимент, в котором должен был принять участие подозреваемый в убийстве девочки, и попытался напасть на него.

Сам Якин в разговоре с журналистами издания «КП-Екатеринбург» отрицал попытку нападения. «Я ничего не знаю о следственном эксперименте. Я пришел во двор, полицейские отобрали у меня нож. Меня усадили в машину, нацепили наручники», — сказал он. Как сообщается, Якин провел ночь в отделении полиции, после чего его отпустили.

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Об исчезновении своей дочери Александр Якин заявил в полицию 31 августа. Он рассказал, что она ушла погулять и не вернулась. В день исчезновения было 40 дней со дня смерти матери девочки, которая умерла от онкологического заболевания, и отец опасался, что дочь могла что-нибудь с собой сделать.

3 сентября тело Анастасии Якиной нашли в подвале дома, в котором она жила. В тот же день по подозрению в ее убийстве был задержан мужчина, живший в соседнем подъезде.

По данным издания «7х7», подозреваемого зовут Владимир Александров. Ранее он был судим, но получил помилование, отправившись на войну в Украине. Позже он вернулся в Нижний Тагил, а в день исчезновения девочки улетел в Москву, чтобы оттуда «отправиться на СВО», но был задержан. Издание утверждает, что после задержания Александров признался в том, что изнасиловал и убил девочку.

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