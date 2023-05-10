Производитель российских самолетов Sukhoi прогнозирует, что без ремонта двигателей через семь лет летать смогут только 28 лайнеров из более чем 150 

Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году может сократиться в пять раз. Производитель российских лайнеров корпорация «Иркут» подсчитала, что если не удастся освоить ремонт иностранных двигателей, то через семь лет летать смогут только 28 бортов из более чем 150. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, те SSJ-100, которые активно летали с весны 2022 года, «начнут массово вставать уже через год». Так, источники «Коммерсанта» в авиакомпаниях и авиапроме говорят, что примерно через год ремонт понадобится двигателям самолетов авиакомпаний «Азимут», Red Wings и «ИрАэро».

Согласно стратегии Минтранса, к 2030 году должны выпустить 314 российских двигателей к 142 новым лайнерам Sukhoi Superjet-NEW. Но эксперты опасаются, что этого едва хватит для формирования полноценного подменного пула для новых самолетов.

Оборудование SSJ-100 российскими двигателями, которые разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация, может стоить от 200–500 миллиардов рублей для всего парка. «Таких денег нет, и это технически сложно», — отмечает источник издания в одной из авиакомпаний. Некоторые эксперты, опрошенные «Коммерсантом», надеются, что двигатели российских лайнеров смогут ремонтировать в Иране.

В свою очередь в Ростехе утверждают, что расчеты о сокращении парка самолетов Sukhoi Superjet-100, основаны на негативном сценарии 2020 года, который якобы уже неактуален.

Источник: «Коммерсантъ», ТАСС

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