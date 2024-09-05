Путин рассказал о встрече с Дуровым

Владимир Путин впервые прокомментировал задержание Павла Дурова французскими силовиками. Выступая на Восточном экономическом форуме, он назвал действия французских властей «избирательными» и заявил, что «у нас к нему претензий не было никаких», но тут же оговорился, что все же к Дурову «могли быть какие-то вопросы».

«Я знаю, что со стороны многих стран претензии были. С учетом того, что платформа [Telegram] какими-то людьми, какими структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике и в сфере безопасности тем или иным государствам, думаю, у правительства России тоже могли быть какие вопросы», — сказал Путин.

«Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других наверное тоже закрывать, арестовывать, либо сажать под домашний арест. Поэтому действия властей [Франции] мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер», — добавил он.

На вопрос, правда ли он недавно встречался с Дуровым в Баку, как это утверждали многие российские телеграм-каналы, Путин сказал, что это не так. По его словам, он видел Дурова лично лишь однажды «много лет назад».

«Я с бизнесом регулярно встречаюсь и он тоже был на одной из встреч. В Кремле ёэто было, уже не помню когда, но много лет назад. Тогда он рассказывал о своих планах развития бизнеса. С тех пор мы с ним не виделись и контактов никаких никогда не поддерживали», — рассказал Путин.

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Осенью 2017 года российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписок в мессенджере, как того требовал вступивший в силу ранее в том же году «закон Яровой». Дуров тогда объяснял, что требование спецслужбы невыполнимо технически. Telegram подал встречный иск, утверждая, что требование ФСБ нарушает гарантированное законом право граждан на тайну переписки, однако суд оставил его без удовлетворения.

Отказ передать ключи шифрования стал основанием для судебного решения о блокировке мессенджера на территории России, которое было вынесено в апреле 2018 года. В течение следующих двух лет российские власти пытались блокировать Telegram, однако внедрение мессенджером технологии доступа к нему через прокси-сервера сделало эти попытки неэффективными.

Кроме того, в России развернулась широкая общественная кампания против блокировки Telegram. Одним из ее элементов стали массовые акции, в том числе многотысячный митинг в Москве на проспекте Сахарова.

В июне 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на работу Telegram в России, несмотря на то, что судебные решения, на основании которых вводилась блокировка, так и не были отменены.

24 августа Павла Дурова задержали в Париже, куда он прилетел на своем частном самолете. Французская прокуратура заявила, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, в том числе о соучастии в распространении детского порно, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Спустя пять дней основателя Telegram отпустили под залог в пять миллионов евро, оставив под судебным надзором.

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