Глава государственного банка пожелал рублю упасть

Президент — председатель правления госбанка ВТБ Андрей Костин назвал рубль переоцененным и заявил, что национальной валюте «не помешало бы» «некое ослабление». Падение курса рубля было бы полезно «в том числе бюджетно», объяснил госбанкир в интервью РБК.

Переоцененность рубля Костин связал с дисбалансом, который существует между экспортом и импортом товаров. Поставки импортных товаров нестабильны, объяснил глава второго по величине активов российского госбанка.

К концу года российская национальная валюта подешевеет до 93-95 рублей за один доллар США, предположил Костин, сославшись на экспертов из ВТБ. По отношению к китайскому юаню доллар тоже подешевеет, заявил госбанкир журналистам, не уточнив, как сильно.

Костин сказал, что курс американской валюты сейчас потерял свое значение, «потому что расчеты в долларах у нас минимальны». «Хотя цены в долларах есть», — признался глава ВТБ.

За август доллар подорожал на 6%, до 92 рублей, евро — на 8%, до 101 рубля, показывает курс Центробанка. Юань, наоборот, за месяц не изменился в цене и сейчас стоит 12 рублей.

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К середине года доля доллара США и евро в расчетах за экспортные российские товары упала до 18%, привели журналисты РБК данные Банка России. Доля юаня, индийской рупии, казахстанских тенге и других валют так называемых дружественных стран в расчетах за вывозимые товары составила 42%. Рублями с российскими поставщиками расплатились в 40% случаев.

Доля долларов и евро в расчетах за ввезенные в Россию товары к началу июля составила 22%, доля валют «дружественных государств» — 38%, доля рубля — самая большая, 42%, говорят цифры ЦБ.

Высокая доля расчетов в рублях объясняется схемами с обходом международных санкций, объяснила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников и российских финансистов. Отказ от операций в долларах при совершении сделок, которые нарушают введенные США ограничения, снижает риск того, что о сделках станет известно американским властям.

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