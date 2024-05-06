Расчеты в рублях стали лазейкой для обхода санкций США

Использование расчетов в рублях стало одним из инструментов для обхода санкций, введенных США в отношении России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников и российских финансистов.

По их словам, отказ от расчетов в долларах и переход на рубли и другие национальные валюты при совершении сделок, которые нарушают введенные Вашингтоном ограничения, снижает риск того, что о них станет известно американским властям. В то же время конвертация и комиссии дорого обходятся российским компаниям. Это касается также и компаний, которые не попали в санкционные списки США и никак не нарушают введенные Вашингтоном ограничения.

Давление США и угроза вторичных санкций в отношении банков заставили многие кредитные организации отказаться от клиентов из России, а также избегать расчетов в некоторых валютах. Об этом FT сообщили западные чиновники и трое неназванных высокопоставленных российских финансистов.

«России стало сложнее получить доступ к финансовым услугам, необходимым ей для получения [подсанкционных] товаров. Определенно, цель состоит в том, чтобы значительно затруднить движение этих денег, увеличить издержки для россиян», — сказала заместитель помощника министра финансов США по международным делам Анна Моррис.

Теперь, чтобы избежать контроля со стороны США, российским импортерам и экспортерам требуется сеть посредников, даже если их транзакции никак не нарушают американские санкции.

«С каждым месяцем становится все труднее и труднее. Логической конечной точкой этого является превращение России в Иран», — сказал FT высокопоставленный российский инвестор, подразумевая финансовые санкции, введенные против Тегерана.

В результате американского давления на банки экспорт в Россию товаров двойного назначения, необходимых в том числе для военных нужд, в первом квартала 2024 года упал на 40 процентов по сравнению с последним кварталом 2023 года.

Так, например, в первом квартале этого года экспорт Турции в Россию упал на треть в годовом исчислении до 2,1 миллиарда долларов.

По мнению американских чиновников и экспертов, резкое падение связанного с войной экспорта в Россию вызвано опасениями банков перед последствиями со стороны США. Американские власти могут отследить любую долларовую транзакцию и исключить из долларовой финансовой системы банки, которые участвуют в нарушающих санкции сделках.

«У США действительно есть рычаги влияния на финансовый сектор, Если вы как-то связаны с долларом, они могут узнать, что вы делаете что-то не так, даже если речь идет про самый маленький банк. И это пугает людей». — пояснила старший научный сотрудник-нерезидент Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Нежелание крупных иностранных банков обслуживать клиентов из России привело к проблемам не только для компаний, занимающихся обходом санкций, но практически для любых российских импортеров и экспортеров. В результате российские компании обратились к услугам более мелким банкам и расчетам в альтернативных валютах.

По словам участников рынка, российские импортеры и экспортеры также все чаще заключают сделки в рублях из-за трудностей с расчетами в долларах и евро. Так, например, трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, теперь проводят операции в рублях после того, как США заставили банки в Объединенных Арабских Эмиратах прекратить обслуживание платежей по таким сделкам в дирхамах, рассказал FT высокопоставленный российский банкир и бывший руководитель российской нефтяной компании.

«Это лазейка в санкциях», — заявил он, пояснив, что иностранцам разрешено покупать рубли на Московской бирже для использования в расчетах с российскими контрагентами. По его словам, эти платежи легко обрабатываются, поскольку в российских филиалах иностранных банков можно открыть корреспондентские счета в рублях.

Собеседник издания убежден, что рубль станет основной валютой в расчетах с Россией, потому что «это единственный способ гарантировать, что [Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США] этого не увидит».

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