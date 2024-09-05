Работавшие по делу «лесопаркового маньяка» силовики ответили на разговоры о его невиновности

Бывший милиционер, входивший в состав оперативной группы по делу жителя Челябинска Алексея Корочкина, и экс-начальник отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области Юрий Власов ответили на обвинения в адрес следствия в том, что челябинским «лесопарковым маньяком» признали невиновного. Об этом они сказали съемочной группе программы программы «Малахов».

Анонимный оперативник, который занимался этим делом, назвал себя «маленьким болтиком в большой системе», и сказал, что вопросы о возможной невиновности Корочкина надо адресовать руководителю группы Юрию Власову. При этом он добавил, что сотрудники правоохранительных органов «никогда не признают свою ошибку».

Юрий Власов, в свою очередь, сказал, что не расследовал это дело, а был руководителем. «Если вы думаете, что у нас остались какие-то тайны в этом деле, в крайнем случае, до моего ухода на пенсию никаких тайн не было», — сказал он. Власов добавил, что готов общаться по другим вопросам с журналистами, но «по этому делу он себе дал табу».

Судебно-медицинский эксперт Александр Власов, утверждающий, что выезжал на место преступления, и тогда, и сейчас не верил в виновность Корочкина. По его мнению, настоящий «лесопарковый маньяк» имел удостоверение сотрудника правоохранительных органов и поэтому оставался незамеченным. Власов сказал, что высказывал такие догадки и во время следствия, но к нему не прислушались, потому что у следствия была одна задача — поскорее закрыть это дело. Он сказал, что на 100% уверен, что умерший владелец оружия, из которого стрелял «лесопарковый маньяк», Александр Болотов — и есть виновный в убийствах в парке.

Наводку на Корочкина следствию, как ранее писали СМИ, дал дворник из местного супермаркета. Он утверждал, что «братва» в криминальных кругах сказала, что к преступлениям причастен некий «Леха», бывший военный. На шоу «Малахов» корреспондентка программы Анастасия Кныш сказала, что к этому источнику нет доверия. По ее словам, в последние годы жизни дворник «много пил и умер в подъезде бомжом».

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Ранее, в начале августа 2024 года, Алексей Корочкин вышел на свободу и заявил, что отсидел за чужие преступления. На протяжении 20 лет он отказывался признать свою вину, из-за чего не мог рассчитывать на амнистию.

Челябинский областной суд в закрытом судебном заседании приговорил его к 20 годам колонии строгого режима в октябре 2005 года, признав виновным в убийствах Якова Абдуллаева и Владимира Карасева и изнасилованиях Ирины Коренковой и Ксении Мухутдиновой в лесопарковой зоне рядом с челябинским парком имени Юрия Гагарина. Корочкину также вменяли покушение на убийство Игоря Печенкина, но его девушка не признала в Корочкине нападавшего. Этот эпизод убрали из обвинительного заключения. После того как Корочкин был помещен под стражу, убийства и покушения на парочки в лесопарковой зоне продолжали происходить. Преступления, совершенные в 2005 году, пока так и остались нераскрытыми.

О том, что Корочкин мог быть невиновен, заговорили в конце 2022 года. Тогда в сентябре в Челябинске умер от рака 70-летний охотник Александр Болотов, дома у которого нашли оружие, совпавшее по пулегильзотеке (экспертизе) с тем оружием, из которого стрелял «лесопарковый маньяк».

Хотя Корочкин и не перестает верить в возможность «вернуть себе честное имя», его дело пересматривать не стали.

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