Десятки мигрантов депортировали из России из-за чат-бота для доносов на них

В телеграме появился чат-бот для жителей Новой Москвы, в котором они пишут доносы на мигрантов. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», чат-бот запустили члены «народной дружины», какой конкретно — не уточняется.

Сообщается, что бот для доносов появился после заседания местных чиновников и полиции, где обсуждалась работа по профилактике нарушений миграционного законодательства. Там было решено: если жители Новой Москвы выявят квартиры, в которых проживают проживают «нелегальные мигранты», то смогут написать об этом в чат-бот.

«Осторожно, Москва» отмечает, что по итогам доносов в чат-бот, полицейские с «народными дружинниками» провели уже больше 40 рейдов. По их итогам на 100 человек составили административные протоколы, а 32 мигрантов депортировали.

В августе стало известно, что Z-активисты Владимирской области создали телеграм-канал «Дозор» для доноса на мигрантов. Его создатели — члены местного объединения «Рокот-центр», которые готовят российских военных для войну в Украину.

В одном из сообщений в телеграм-канале говорится, что местные жители могут писать доносы на «хамское, русофобское поведение и высказывания», «проукраинскую деятельность», «дискредитацию СВО» и жителей «резиновых квартир». Они также написали, что ведут набор в «добровольную народную дружину».

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В августе члены ультраправой организации «Русская община» во время очередного рейда разгромили прилавки с фруктами, которыми торговали иностранцы в Екатеринбурге. Пока полиция проверяла документы иностранцев и задерживала их, члены организации демонтировали прилавки торговцев и раздали фрукты желающим прохожим.

Зимой 2024 года самопровозглашенные «дружинники» пришли с похожим рейдом на стройку и заставили передвигаться рабочих-иностранцев на корточках.

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