В Екатеринбурге националисты задержали торговцев фруктами и раздали их товар прохожим

Члены крупнейшей в России ультраправой организации «Русская община» разгромили прилавки с фруктами в Екатеринбурге, которыми торговали иностранцы. Самопровозглашенные «дружинник» задержали девять торговцев, а их товар раздали бесплатно прохожим. Об этом сообщил портал 66.ru со ссылкой на собственных корреспондентов с места событий.

Отмечается, что члены организации проводили рейд совместно с силовиками, разыскивая нелегальных мигрантов. Националисты демонтировали прилавки задержанных и убежавших торговцев. Полицейские в процесс мародерства не вмешивались, сосредоточившись на посадке задержанных мигрантов в автобус, пишет портал.

Позже к фруктовым лоткам, оставшимся без присмотра, стали стягиваться местные жители и разбирать товар. Журналистам они рассказали, что «народная дружина разрешила пенсионерам» бесплатно забрать фрукты.

«Сказали, что продавец убежал, не хочет идти в армию или на воинский учет встать. Значит он нелегально здесь находится», — сказала одна из местных жительниц, набравшая целый мешок абрикосов.

На вопрос журналиста о том, насколько законно забирать чужие фрукты, один из полицейских ответил, что «это нормально», но когда его стали снимать на камеру, мужчина заявил, что ничего не видел, потому что был на другой стороне улицы.

«Я не видел такого. Вы же видите я постоянно занимаюсь только иностранцами. Туда-сюда их вожу [...] Это же не является кражей», — прокомментировал один из силовиков происходящее.

66.ru пишет, что иностранцев позже выпустили из автобуса. Они заявили, что «нормально относятся» к подобным антимигрантским рейдам. В пресс-службе МВД по Екатеринбургу журналистам портала сообщили, что рейд был направлен на поиск нелегальных мигрантов и других нарушений.

«Информация о том, что в присутствии сотрудников ОВД совершались кражи чужого имущества не соответствуют действительности. Об итогах рейда пока говорить преждевременно, мероприятие продолжается», — сообщили в полиции.

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Глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский заявил порталу, что сотрудники полиции обязаны были обеспечить охрану имущества, которое временно осталось без присмотра владельца. По его словам, то, что местные жители опустошили прилавок и не заплатили за товар, по закону считается кражей.

«Например, человек находит телефон, выкидывает симку, а потом его задерживают — его привлекут к ответственности по 158 статье УК РФ “Кража”. А здесь получается целый букет: халатность полиции и грабеж», — сказал адвокат.

Такая ситуация по мнению адвоката, может привести к тому, что кража товаров с прилавков у мигрантов может стать нормой для местных жителей.

«Это прямая провокация, которая может привести к печальным последствиям. Из-за этой ситуации один шаг до погромов. Люди, узнав, что на рынке можно все брать безвозмездно, соберутся толпой и будут забирать товар у продавцов. Скажут: “А нам же все в прошлый раз разрешили”», — объяснил Колосовский.

Члены «Русской общины», которые выступают против мигрантов, абортов, ЛГБТ, а также поддерживают войну в Украине, активно участвуют в полицейских рейдах с прошлого года. Они устраивают облавы на рынках, в мечетях, кафе, общежитиях, овощебазах, и других местах, где находятся трудовые мигранты. Мигрантам вручают повестку в военкомат с требованием встать на воинский учет и выписывают штрафы за то, что они этого вовремя не сделали.

В январе члены «Русской общины» распространили видео, в котором рабочих на стройке в Екатеринбурге заставили передвигаться на корточках. Среди них были граждане Центральной Азии. Видео вызвало общественный резонанс и реакцию МИД Кыргызстана, который назвал действия силовиков «унижающими человеческое достоинство».

А в июле около 60 членов «Русской общины» устроили националистическое шествие на улицах Кореновска в сопровождении полиции. Сообщалось, что националисты вышли на улицы с лозунгами «Русские, вперед!» и «Один за всех и все за одного» после драки одного из общественников с курдом.

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