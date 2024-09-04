Железный трон и другой реквизит из «Игры престолов» пустят с молотка

Аукционный дом Heritage Auctions совместно с HBO проведут торги, на которых с молотка пустят реквизит сериала «Игра престолов», снятого по серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».

Аукцион состоится 10-12 октября. Среди длинного списка лотов, кроме костюмов, париков и оружия героев, такие культовые предметы, как золотой протез руки Джейме Ланнистера, железный трон и череп дракона. Стартовая цена последнего — 2500 долларов, железного трона — пять тысяч долларов, а доспеха Бриенны Тартской — 10 тысяч. Впрочем, среди лотов многие начнут торговаться с уровня в несколько сотен долларов. Полный список представлен на сайте аукционного дома.

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Первый сезон «Игры престолов» вышел в 2011 году, а последнюю серию финального, восьмого сезона показали 19 мая 2019 года. Сериал удостоен многих престижных наград, в том числе 38 премий «Эмми» в различных номинациях, трижды премии «Хьюго» за лучшую постановку и премии Пибоди. Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера получил за нее четыре премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» и одну премию «Золотой глобус» в той же номинации.

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В августе на очередном аукционе по продаже реквизита из знаменитых голливудских фильмов, прошедшем в Лос-Анджелесе, самым дорогим лотом стала шляпа Индианы Джонса из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», вышедшего на экраны в 1984 году. Анонимный покупатель приобрел легендарный головной убор за 630 тысяч долларов.

А в июле в ходе распродажи реквизита из «Звездных войн» с молотка ушло скандальное бикини принцессы Леи, в котором сыгравшая ее актриса Керри Фишер появляется в последнем фильме оригинальной трилогии «Звездные войны». Его продали за 175 тысяч долларов.

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