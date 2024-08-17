Шляпа голливудского персонажа ушла с молотка за две трети миллиона долларов

На аукционе вещей голливудских персонажей в Лос-Анджелесе самым дорогим лотом стала шляпа главного героя фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года. Покупатель-победитель предложил за головной убор 630 тысяч долларов, сообщила Би-би-си. На аукционе дома Propstore удалось также продать три предмета реквизита, появлявшихся в фильмах о Гарри Поттере, Джеймсе Бонде и в «Звездных войнах».

Коричневая фетровая шляпа была специально изготовлена для съемок фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» лондонской компанией Herbert Johnson Hat. На внутренней подкладке золотыми буквами вышита монограмма «IJ» — инициалы вымышленного археолога. Герой Харрисона Форда появляется в шляпе в самом начале фильма, выпрыгивая из потерявшего управление самолета в попытке спастись от китайской мафии.

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Эту же шляпу носил в кадре дублер Форда, Дин Феррандини. Каскадер по окончании съемок забрал предмет реквизита себе в личную коллекцию. Феррандини скончался в прошлом году. В комплекте со шляпой новые владельцы выставили на аукцион комплект ранее не публиковавшихся фотографий каскадера со съемочной площадки — в том числе в костюме Индианы Джонса.

Торги провел аукционный дом Propstore. В описании лота организаторы подчеркнули, что фетровая шляпа из «Храма судьбы» отличается от шляпы из предыдущего, первого фильма серии («В поисках утраченного ковчега»), «более конусообразной тульей».

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Вторым по стоимости на торгах стал шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма «Возвращение джедая» 1983 года. Лот ушел с молотка за 315 тысяч долларов, сообщил Propstore.

Волшебная палочка Гарри Поттера со светящимся наконечником из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год) была продана за 53,5 тысяч долларов. Костюм актера Дэниела Крейга из фильма «007: Координаты „Скайфолл“» (2012 год) нашел нового хозяина по цене 35 тысяч долларов.

Вторая шляпа Индианы Джонса из все того же «Храма судьбы» была продана с аукциона в 2021 году по цене 300 тысяч долларов, сообщал Hollywood Reporter. В августе 2024 года, анонсировал Euronews, должны состояться еще несколько аукционов голливудского реквизита — на торги могут быть выставлены щит Капитана Америки, костюм главного антагониста из фильма «Крик» и коробка шоколадных конфет Форест Гампа.

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