Шляпа голливудского персонажа ушла с молотка за две трети миллиона долларов

На аукционе вещей голливудских персонажей в Лос-Анджелесе самым дорогим лотом стала шляпа главного героя фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года. Покупатель-победитель предложил за головной убор 630 тысяч долларов, сообщила Би-би-си. На аукционе дома Propstore удалось также продать три предмета реквизита, появлявшихся в фильмах о Гарри Поттере, Джеймсе Бонде и в «Звездных войнах».
Коричневая фетровая шляпа была специально изготовлена для съемок фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» лондонской компанией Herbert Johnson Hat. На внутренней подкладке золотыми буквами вышита монограмма «IJ» — инициалы вымышленного археолога. Герой Харрисона Форда появляется в шляпе в самом начале фильма, выпрыгивая из потерявшего управление самолета в попытке спастись от китайской мафии.
Эту же шляпу носил в кадре дублер Форда, Дин Феррандини. Каскадер по окончании съемок забрал предмет реквизита себе в личную коллекцию. Феррандини скончался в прошлом году. В комплекте со шляпой новые владельцы выставили на аукцион комплект ранее не публиковавшихся фотографий каскадера со съемочной площадки — в том числе в костюме Индианы Джонса.
Торги провел аукционный дом Propstore. В описании лота организаторы подчеркнули, что фетровая шляпа из «Храма судьбы» отличается от шляпы из предыдущего, первого фильма серии («В поисках утраченного ковчега»), «более конусообразной тульей».
Вторым по стоимости на торгах стал шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма «Возвращение джедая» 1983 года. Лот ушел с молотка за 315 тысяч долларов, сообщил Propstore.
Волшебная палочка Гарри Поттера со светящимся наконечником из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год) была продана за 53,5 тысяч долларов. Костюм актера Дэниела Крейга из фильма «007: Координаты „Скайфолл“» (2012 год) нашел нового хозяина по цене 35 тысяч долларов.
Вторая шляпа Индианы Джонса из все того же «Храма судьбы» была продана с аукциона в 2021 году по цене 300 тысяч долларов, сообщал Hollywood Reporter. В августе 2024 года, анонсировал Euronews, должны состояться еще несколько аукционов голливудского реквизита — на торги могут быть выставлены щит Капитана Америки, костюм главного антагониста из фильма «Крик» и коробка шоколадных конфет Форест Гампа.
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