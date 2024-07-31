Спорное бикини принцессы Леи из «Возвращения джедая» продали почти за 200 тысяч долларов

Анонимный покупатель приобрел бикини принцессы Леи из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая» за 175 тысяч долларов. Наряд, состоящий из семи элементов, включая браслеты на запястья и бедра, продали в ходе двухдневного аукциона Heritage Auctions, передает CNN. Всего там пустили с молотка 500 лотов, имеющих отношение к популярным голливудским фильмам.

В проданном костюме принцесса Лея, которую играла актриса Керри Фишер, появляется в последнем фильме оригинальной трилогии «Звездные войны». По сюжету Лея попадает в рабство к Джаббе Хатту, из которого ее спасает Люк Скайуокер.

Спустя годы режиссер фильма Джордж Лукас подвергся критике за сексуализацию образа принцессы Леи. В 2016 году Фишер рассказала, что сниматься «почти голой» ей было очень некомфортно. «Это был не мой выбор, Когда режиссер показал мне костюм, я подумала, что он шутит, и начала сильно нервничать», — пояснила она.

В свою очередь, создатель костюма ювелир и скульптор Ричард Миллер рассказал, что Фишер не понравился наряд, который, по ее словам, «плохо на ней сидел». По словам Миллера, при создании костюма он использовал манекен, повторявший пропорции тела актрисы. Однако, к моменту, когда работа была закончена, Фишер похудела больше, чем на пять килограммов. «Поэтому костюм действительно висел на ней», — признался Миллер.

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Общая выручка двухдневного аукциона Heritage Auctions, завершившегося на прошлой неделе, составила 5,9 миллиона долларов. Максимальную сумму его организаторы получили за использовавшуюся при съемках «Звездных войн» модель космического истребителя Y-wing, который возглавлял решающую атаку повстанцев на Звезду Смерти в финале эпизода «Новая надежда». Ее продали за 1,55 миллиона долларов.

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