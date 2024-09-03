Telegram удалил порно-дипфейки и извинился перед Южной Кореей

Южнокорейский медиарегулятор заявил, что Telegram выполнил его требование удалить некоторые фейковые порнографические материалы на своей платформе и извинился за отсутствие своевременной реакции. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Представитель филиала Telegram в Восточной Азии направил электронное письмо в Корейскую комиссию по стандартам связи (KCSC), в котором подтвердил, что компания удалила со своей платформы 25 порнографических материалов с дипфейками.

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Telegram также принес извинения за недопонимание в связи с этим вопросом. Комиссия, в свою очередь, заявила, что попросила Telegram установить горячую линию с южнокорейскими властями, чтобы быстрее реагировать на незаконный контент на платформе.

«Мы хотим укрепить сотрудничество с Telegram, создать горячую линию и начинаем с эксклюзивного адреса электронной почты, чтобы решить проблему распространения дипфейк-материалов с сексуальной эксплуатацией и в конечном итоге искоренить цифровые материалы о сексуальных преступлениях», — заявили в Комиссии.

Ранее стало известно, что в Южной Корее начали предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в содействии сексуальным преступлениям с использованием фейков. Как уточняет Yonhap, это произошло из-за того, что на платформе были обнаружены «многочисленные чаты», в которых распространяли порноконтент с поддельными фотографиями жительниц Южной Кореи.

Кроме того, Telegram начал отключать функцию «Найти людей рядом» в России и некоторых других странах. Эта функция помогала в том числе найти торговцев наркотиками. Официально представители мессенджера отключение не комментировали.

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