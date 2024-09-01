Telegram начал отключать помогающую найти наркотики функцию

В Telegram у пользователей из России и некоторых других стран перестала работать функция «Найти людей рядом». Поиск запускается, но никого не показывает, убедились сотрудники РБК, «Ведомостей» и других медиа, в том числе «Холода». Функцию критикуют за возможность с ее помощью легко найти торговцев наркотиками.

Опция перестала работать на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что проблема наблюдается у пользователей «из Европы, России и Африки».

Однако, утверждают РИА «Новости», в ряде европейских стран «Найти людей рядом» по-прежнему действует — во Франции, Италии, Греции, Польше. По информации агентства, поиск доступен пользователям мессенджера в США. А также, например, Иордании.

Опция «Найти людей рядом» работает в телеграме с 2018 года, помогая искать собеседников и геочаты поблизости. Ею удобно пользоваться для быстрого обмена контактами. Функция отключена по умолчанию — чтобы начать пользоваться, надо сделать себя самого видимым для всех окружающих. В 2021 году стало известно, что с помощью этой функции можно узнать точный адрес человека. Однако тогда команда Telegram не отреагировала на сообщения об уязвимости публично. Сообщения об отключении «Найти людей рядом» представители мессенджера тоже пока не комментировали.

В январе в американском научном журнале Sociology Compass вышла статья об организации торговли наркотиками через мессенджеры на примере Telegram. Авторы утверждали, что функция «Найти людей рядом» помогает наркодилерам легко находить покупателей.

Журналист британской Би-би-си Джо Тайди на днях написал, что настройки Telegram помогли неизвестным добавить его контакт в 82 чата, где торгуют наркотиками, оружием, поддельными паспортами и дисконтными картами. Журналист признался: он специально оставался видимым всем, чтобы написать материал о мессенджере Дурова под названием «Даркнет в кармане».

Авторы телеграм-канала «Осторожно, новости» писали, что в России функция «Найти людей рядом» как минимум несколько раз использовалась для домогательства к несовершеннолетним — в Москве, Сочи и Забайкальском крае.

Французские СМИ сообщали, что Павел Дуров на допросе во Франции рассказывал о налаженных контактах со спецслужбами. Однако реагировать на «миллионы обращений» правоохранителей команда Telegram не способна, признался бизнесмен.

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