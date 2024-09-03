Большинство россиян рассказало о регулярном недовольстве своим начальством

Почти две трети россиян признались, что начальство на работе периодически портит им настроение. Менее трети, 31%, заявили, что руководство никогда не заставляло их испытывать недовольство, говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру».

22% опрошенных признались, что начальство портит настроение несколько раз в месяц, 20% сказали, что это происходит несколько раз в год. Всего 12% сообщили о ежедневных проблемах подобного рода, а 11% испытывают недовольство руководством несколько раз в неделю.

Самыми страдающими от ежедневного недовольства начальства признали себя москвичи (15% всех опрошенных). Среди тех, кому руководство вовсе не портит настроение, подавляющее большинство составили жители Новосибирской области (53%).

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Чаще всего респонденты «Работы.ру» жаловались на неумение руководителей планировать задачи и постоянные требования сделать что-то срочно — об этом заявили 53% участников опроса. В перекладывании ответственности на подчиненных свое начальство уличили 43% опрошенных. За необоснованную критику и странное, сумбурное поведение руководство раскритиковали 35% и 34% респондентов соответственно.

Реже вызывают недовольство частая смена настроения, крики, пассивная агрессия, пренебрежение чужими эмоциями и «излишний пессимизм», говорят итоговые цифры исследования «Работы.ру».

Больше половины участников опроса, 59%, сказали, что не обсуждали обозначенную проблему с начальством. Лишь каждый третий решился на разговор. Четверть поговоривших сообщила, что после «стало еще хуже» и только 15% удалось изменить ситуацию к лучшему. 4% от всех опрошенных заявили, что у них нет начальника.

Опрос проводился в августе. В исследовании приняли участие более трех с половиной тысяч пользователей «Работы.ру» из всех федеральных округов России, заявили представители сервиса.

74% россиян периодически снится их собственная работа, выяснил сервис в июне. Чаще всего сны о работе видят жители Нижегородской области (47%) и Краснодарского края (33%).

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