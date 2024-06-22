Больше половины россиян видят сны о работе

74% россиян снятся сны о работе, выяснил сервис «Работа.ру» в ходе социологического опроса. В нем приняли участие более 3500 тысяч пользователей.

Согласно опросу, 28% респондентов такие сны снятся часто, 46% — редко. 22% опрошенных россиян не видят снов, связанных с работой, а еще 4% и вовсе не помнят своих сновидений.

Отмечается, что чаще всего сны о работе посещают жителей Нижнего Новгорода и области (47%), а также тех, кто проживает в Краснодарском крае (33%). Намного реже с таким явлением сталкиваются жители Москвы (50%) и Петербурга (42%).

Кроме того, 41% респондентов отметили, что видят якобы вещие сны, связанные с решением рабочих вопросов. При этом, такие сны чаще всего встречаются у людей, чья работа связана со строительной или производственной деятельностью. Представители сферы управления персоналом, торговли и IT, напротив, никогда не видели вещих снов о работе. Об этом заявили 73%, 69% и 64% соответственно. Всего с вещими снами о работе не сталкивались 59% опрошенных.

Из тех, у кого вещие сны бывают часто, 21% респондентов рассказали, что после них в жизни начали происходить негативные события, у 52% жизнь после пробуждения оставалась нейтрально стабильной, а у 21%, наоборот, произошли позитивные изменения.

Увиденные вещие сновидения зачастую прогнозируют дальнейшие события. Так, 31% опрошенных отметили, что после снов у них проходили разные рабочие мероприятия, 26% респондентов рассказали о прошедшей после пробуждения важной встрече, 25% — о том, что приступили к новым обязанностям, 15% — о запуске нового проекта, 12% — об увольнении, 11% — о повышении или премии, 5% — о выговоре. В 4% случаев после вещего сна следовал перенос запуска нового проекта.

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