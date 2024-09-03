Решение об отказе в возбуждении дела из-за смерти Навального отменили

Решение Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Алексея Навального в колонии отменено прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа, а материалы возвращены для проведения новой проверки в региональное управление СК. Об этом сообщил один из ближайших соратников погибшего политика Иван Жданов, опубликовав скан документа.

«Это не значит, что уголовное дело возбудят. Это значит, что продолжится проверка. Будут думать как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно проводить эту "проверку"», — сообщил соратник Навального Иван Жданов.

15 августа вдова политика Юлия Навальная опубликовала постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его гибели, в котором говорилось, что причиной смерти стало «комбинированное заболевание».

Лечивший Навального после его отравления «Новичком» врач Александр Полупан назвал указанную ведомством причину смерти «пиздежом» и предположил, что силовики либо не смогли установить от чего умер политик, либо пытаются скрыть истинную причину.

Позже около сотни врачей подписали обращение в СК с требованием возбудить уголовное дело, расследовать обстоятельства смерти Навального и наказать виновных.

Алексей Навальный умер в колонии возле поселка Харп за Полярным кругом 16 февраля 2024 года. После его смерти власти долго отказывались выдавать тело родственникам, требуя от тех согласиться на тайные похороны.

В итоге Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Попрощаться с политиком туда пришли тысячи людей, простоявших по несколько часов в очереди, чтобы возложить цветы к его могиле.

После того как стало известно о смерти политика, россияне также начали массово нести цветы к памятникам жертвам политических репрессий во множестве российских городов. Во многих из них этому всячески препятствовали силовики и коммунальные службы — первые задерживали людей, а вторые выбрасывали уже принесенные цветы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.