Гадалка переписывалась с женщиной от лица «привороженного» мужчины

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении 36-летней гадалки, чье имя не уточняется, по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в мае этого года женщина представилась гадалкой в одном из групповых чатов в интернете и предложила жительнице Тюмени, имя которой также не указано, «провести в ее интересах ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины». В пресс-релизе утверждается, что на самом деле гадалка не обладала заявленными способностями.

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Чтобы убедить местную жительницу в эффективности якобы проводимых ритуалов, гадалка начала с ней переписку от лица мужчины, которого она должна была приворожить.

Также она просила потерпевшую перевести ей денежные средства «под надуманными предлогами». Как именно она аргументировала эти просьбы, прокуратура не уточняет. Жительница Тюмени перечислила гадалке в общей сложности более 200 тысяч рублей.

На данный момент дело передано в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что россияне стали значительно чаще обращаться к гадалкам и тарологам с вопросами об окончании войны в Украине и судьбе военнослужащих.

Кроме того, к услугам астрологов и нумерологов стали прибегать работодатели при найме сотрудников. По данным опроса Superjob, более трети россиян посчитали нормальным проверять потенциальных работников на полиграфе.

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