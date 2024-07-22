Гадания о конце войны и судьбе мобилизованных поставили рекорд спроса у гадалок

Количество запросов к тарологам и гадалкам относительно окончания войны в Украине и судьбы военнослужащих оказалось рекордным с 2022 года. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Телеграм-канал опирается на статистику Яндекса, согласно которой россияне начали интересоваться эзотерикой и задавать вопросы, связанные с войной, после начала полномасштабного вторжения. К весне 2023 года спрос стал падать, однако осенью того же года вновь вырос.

К примеру, в сервисе для поиска информации о запросах пользователей Яндекс Wordstat словосочетание «расклад таро СВО» в октябре 2023 года встречается только 80 раз, в то время как в июне 2024-го — 300. Другой запрос — «когда закончится СВО экстрасенсы» — в 2023 году россияне вбивали в поисковик 535 раз, а в 2024-м — уже 936.

«Можем объяснить» утверждает со ссылкой на статистику Яндекса, что чаще всего люди ищут тарологов и экстрасенсов ради вопросов о судьбе своих близких на фронте и предсказаний даты окончания войны. В то же время, по данным телеграм-канала, на «Авито» можно найти десятки объявлений, в которых людям предлагают «навести защиту» на военнослужащих или узнать об их состоянии.

«Чем времена темнее, чем дальше идеалы просвещения — тем больше оккультизма. Рост суеверий в обществе говорит о его катастрофическом, кризисном состоянии», — рассказал телеграм-каналу писатель Дмитрий Быков.

О том, что люди стали больше обращаться к тарологам и гадалкам из-за войны в Украине, ранее говорила таролог Анжелика Акуленко в эфире телеканала «Дождь». Она заявила, что среди наиболее частых вопросов — когда закончится война, чей будет Крым и получится ли подлежащим мобилизации выехать из России.

Украинский экстрасенс Анна Атаманова утверждает, что среди запросов о войне чаще всего встречаются вопросы о пропавших и погибших военных.

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