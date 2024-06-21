Страны БРИКС могут стать противовесом странам «Большой семерки»

Расширение БРИКС за счет Ирана, Эфиопии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) может сделать альянс противовесом «Большой семерки». К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

БРИКС был основан в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В союз изначально входили четыре страны: Россия, Китай, Индия и Бразилия. Позже туда вошла Южно-Африканская республика (ЮАР). Четыре новых государства присоединились к альянсу в январе этого года.

Кроме того, о желании присоединиться к БРИКС заявили Малайзия и Таиланд. Это, по мнению аналитиков Bloomberg, может еще больше укрепить позиции альянса.

Как пишет Bloomberg, новым членам БРИКС теперь стало проще получить доступ к финансированию, предоставляемому партнерами, а также обзавестись политической площадкой, независимой от США.

Агентство отмечает, что основным стимулом для дальнейшего расширения БРИКС стал Китай, который пытается усилить свое влияние на мировой арене, постоянно «заигрывая» со странами, находящимися в контакте с США.

Bloomberg также пишет, что попытки усилить влияние БРИКС в противовес США выгодны и Владимиру Путину, который, в свою очередь, стремится к ослаблению «глобального влияния» Вашингтона.

По данным Bloomberg, вступление в союз крупных стран-производителей ископаемого топлива может дать блоку возможность для борьбы с доминированием доллара при торговле нефтью и газом — страны могут перейти на другие валюты.

Изначально страны БРИКС договорились объединить валютные резервы для того, чтобы предоставлять друг другу помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Так, в период с 2017 по 2022 год товарооборот между первыми пятью членами блока — Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР — вырос на 56% и составил 422 миллиарда долларов.

Для финансирования своих проектов страны члены альянса учредили Новый банк развития (NDB), однако с началом войны в Украине организация отказалась от инвестиционных проектов в России.

Боясь новых санкций со стороны США, страны БРИКС предпочли постоянный доступ к финансовой системе, где главенствует доллар, нежели помощь России. С дальнейшим расширением альянса эта ситуация может измениться, отмечает Bloomberg.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.