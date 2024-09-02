Открыт предзаказ книги Алексея Навального, погибшего в феврале в колонии за Полярным кругом. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале «Команда Навального».

«22 октября 2024 года автобиография Алексея поступит в продажу в 36 странах на 26 языках. Здесь вы можете сделать предзаказ книги на русском», — говорится в нем.

На сайте, где можно сделать предзаказ, говорится, что книга называется «Патриот» и является автобиографией политика, которую он начал писать после того, как пережил отравление «Новичком».

«Большая часть текста была завершена во время его реабилитации в Германии. После возвращения в Россию и ареста Навальный продолжал записывать свои воспоминания и вел тюремные дневники, пока его полностью не лишили права на переписку. 16 февраля 2024 года Алексей Навальный был убит», — написано в краткой аннотации.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали в местную больницу. Спустя несколько дней власти разрешили передать Навального, находившегося к этому моменту в коме, команде немецких медиков, которые спецбортом доставили его в берлинскую клинику. Там врачи, обследовав Навального, пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком» — разработанным в Советском Союзе боевым отравляющим веществом.

Позже Навальный и его команда провели самостоятельное расследование, в ходе которого установили личности сотрудников ФСБ, следивших за ним, а затем отравивших его «Новичком». В телефонном разговоре с одним из них — Константином Кудрявцевым — сам Навальный, представившийся помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, вынудил его открытым текстом признаться в отравлении. Кудрявцев рассказал, что «Новичок» нанесли на внутреннюю поверхность трусов Навального, лежавших в его гостиничном номере в его отсутствие.

Тем не менее российские власти так и не провели никакого расследования обстоятельств отравления Навального. В июне 2023 года Европейский суд по правам человека присудил политику компенсацию в 40 тысяч евро, напомнив, что «Россия, как участник Конвенции о химическом оружии, была обязана расследовать в уголовном порядке любую деятельность, нарушающую запрет на химическое оружие»

Выйдя из комы и пройдя реабилитацию в Берлине после отравления, Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года. Встречать политика в аэропорт приехали тысячи людей. Силовики задерживали их, а самолет с Навальным, который должен был сесть в аэропорту «Внуково», в последний момент перенаправили в «Шереметьево».

Сразу после прохождения пограничного контроля Навального задержали. Все оставшееся время до своей смерти он провел в заключении.

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