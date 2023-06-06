ЕСПЧ присудил Навальному 40 тысяч евро за отказ российских властей расследовать его отравление 

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить политику Алексею Навальному 40 тысяч евро в качестве компенсации за отказ расследовать его отравление.

ЕСПЧ посчитал, что российские следственные органы проигнорировали политические мотивы покушения на Навального и не ответили на сообщения об использовании боевого отравляющего вещества «Новичок».

«Россия, как участник Конвенции о химическом оружии, была обязана расследовать в уголовном порядке любую деятельность, нарушающую запрет на химическое оружие. А также возбудить уголовное дело для установления происхождения запрещенного вещества и лиц, виновных в употреблении этого вещества заявителем», — говорится в решении ЕСПЧ.

В итоге суд в Страсбурге пришел к выводу, что Россия таким образом нарушила вторую статью Конвенции о правах человека, которая гарантирует право на жизнь.

В своем иске Навальный и его представители требовали выплатить ему в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч евро, однако суд посчитал эту сумму завышенной.

В сентябре 2022 года Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ и, вероятно, не будет исполнять это решение.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали в местную больницу. Спустя несколько дней власти разрешили передать Навального, находившегося к этому моменту в коме, команде немецких медиков, которые спецбортом доставили его в берлинскую клинику. Там врачи, обследовав Навального, пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком» — разработанным в Советском Союзе боевым отравляющим веществом.

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