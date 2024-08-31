У препаратов для похудения нашли важный побочный эффект

Люди, принимающие препараты от похудения на основе семаглутида, умирают реже практически от любых болезней, заявила группа ученых из американских и британских университетов на конференции Европейского общества кардиологов в Лондоне. Речь идет о свойствах препаратов «Оземпик» и «Вегови», уточнила The Guardian.

Группа ученых сделала выводы на основе результатов трехлетних исследований, которые проводились в США и затронули 17 604 участников возрастом 45 лет и старше. Людям с избыточным весом или ожирением и установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями давали семаглутид либо плацебо. За время исследований умерли 833 участника, сообщило издание. У 58% смерть была вызвана заболеваниями сердца и сосудов, а у 42% одной из главных причин смерти были разнообразные инфекции, ссылается на доклад ученых The Guardian. Участники исследований, принимавшие семаглутид, реже умирали от инфекций, чем люди, принимавшие плацебо. Препарат также снижал риск неблагоприятного исхода сердечно-сосудистых заболеваний, говорят результаты исследования.

«Удивительным было значительное снижение смертности от несердечно-сосудистых заболеваний, особенно от инфекций», — заявил ведущий автор исследований, профессор Гарварда Бенджамин Сцирика. По его словам, результаты изысканий подтвердили, что избыточный вес и ожирение повышают риск смерти — но его можно снизить.

Стало ясно, что семаглутид обладает преимуществами, «выходящими за рамки наших первоначальных представлений», — заявил профессор Йельской медицинской школы Харлан Крумхольц. Это не просто «средство от сердечных приступов», это средство для укрепления здоровья, заявил ученый. Не удивительно, если выяснится, что препарат замедляет процесс старения, добавил Крумхольц.

Читать еще Американские зумеры подсели на аналог снюса Пятидолларовые пакетики никотина помогают им похудеть и заменяют дорогой «Оземпик»

О том, как «Оземпик» и «Вегови» влияют на развитие болезней сердца и сосудов, уже было известно, напомнило The Guardian. В мае Университетский колледж Лондона представил на Европейском конгрессе по ожирению результаты научных исследований, согласно которым семаглутид снижает риск смерти у людей с ожирением или избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниям.

Популярность «Оземпика» и «Вегови» привела к их нехватке на рынке и взрывному росту продаж несертифицированных копий, сообщило Financial Times. Месячный курс одного из аналогов, стоит, привело пример издание, чуть меньше 200 долларов, тогда как оригинальный препарат на тот же срок обойдется в тысячу долларов и больше.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.