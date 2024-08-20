Дефицит «Оземпика» и его аналогов привел к росту спроса на несертифицированные копии

Популярность препаратов с семаглутидом в качестве действующего вещества, таких как «Оземпик» и «Вегови», привела к их нехватке на рынке и взрывному росту продаж их несертифицированных копий. Об этом пишет Financial Times.

Такие препараты производятся на основе того же действующего вещества, но не фармкомпаниями, а специализированными, так называемыми «производственными», аптеками. Эффективность и безопасность этих средств не доказана, они не сертифицированы американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration).

Тем не менее, популярность таких препаратов растет. В качестве примера издание приводит небольшой стартап из Сан-Франциско, компанию Hims & Hers Health.

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До недавних пор она производила несертифицированные копии средств от эректильной дисфункции и выпадения волос. Однако после невероятного успеха средств для похудения переключилась на них.

В результате акции Hims & Hers Health с прошлого августа выросли на 120%, тогда как бумаги Novo Nordisk и Eli Lilly, которые выпускают оригинальные препараты, подорожали за это время только на 44 и 67% соответственно. Впрочем, FT отмечает, что акции Hims & Hers Health отталкивались от «низкой базы», а капитализация компании на порядки меньше — она оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов, тогда как капитализация Novo Nordisk и Eli Lilly составляет 443 и 876 миллиардов долларов соответственно.

Как пишет FT, успех продукции Hims & Hers Health на рынке обусловлен не только дефицитом оригинальных препаратов для похудения, но и в несколько раз меньшей ценой. Так, месячный курс аналога »Вегови», который производит компания, стоит чуть меньше 200 долларов, тогда как оригинальный препарат на тот же срок обойдется в тысячу долларов и больше.

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