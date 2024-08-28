СМИ: в 2018 году Макрон обедал с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram во Францию

В 2017 году спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов и Франции взломали телефон основателя Telegram Павла Дурова, а спустя год французский президент Эммануэль Макрон встретился с ним за ланчем и предложил перенести штаб-квартиру мессенджера во Францию. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. По данным издания, Дуров ответил отказом.

Один из собеседников WSJ рассказал, что тогда же президент Франции и основатель Telegram обсуждали предоставление ему французского гражданства. Дуров получил его в 2021 году.

По данным источников, за год до встречи с Макроном основатель Telegram стал целью совместной операции спецслужб Франции и ОАЭ под названием Purple Music, в результате которой был взломан личный iPhone Дурова. Как пишет издание, поводом для этой операции стала «крайняя обеспокоенность» французских спецслужб тем, что террористическая организация «Исламское государство» активно использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

В свою очередь, источник, близкий к Дурову, рассказал WSJ, что Telegram долгое время игнорировала повестки и постановления суда. Отправленные правоохранительными органами письма копились на электронный почте компании, которую редко проверяют.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Баку. Вместе с ним были задержаны его телохранитель и ассистентка. Этих двоих после допроса отпустили, а Дурову продлили срок задержания до 28 августа.

Вскоре после задержания в СМИ распространилась информация, что во Францию Дуров прилетел, чтобы поужинать с Макроном. Однако, как сообщает Business FM, позже выяснилось, что это была шуточная новость, опубликованная французским сатирическим изданием Le Canard Enchaîné.

Французская прокуратура заявила, что основателя Telegram задержали в рамках дела, которое было возбуждено против «неназванного лица» по 12 статьям, в том числе об отказе от сотрудничества с властями, соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.

После задержания своего основателя Telegram опубликовал официальное заявление, в котором утверждалось, что компания соблюдает законы ЕС. В нем также назывались абсурдными утверждения о том, что мессенджер или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе. В свою очередь, Макрон заверил общественность, что задержание Дурова не было обусловлено политическими мотивами.

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