Талибы запретили бои ММА как «слишком жестокие»

Правительство талибов запретило смешанные боевые искусства, заявив, что они несовместимы с исламским правом. Руководитель Главного управления по физической культуре и спорту Афганистана Ахмадулла Васиг заявил об этом местной телекомпании TOLOnews.

Решение было принято после проверки ММА на предмет соответствия законами шариата, объяснил чиновник. Проверку проводило Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока Исламского Эмирата Афганистана с привлечением полиции нравов.

«Установлено, что этот вид спорта имеет множество аспектов, противоречащих учению ислама», — объяснил Ахмадулла Васиг. По его словам, главная причина запрета заключается в том, что бои ММА слишком жестоки и представляют опасность для жизни.

Решение связано с вступившим в силу 21 августа законом «О поощрении добродетели и предотвращении порока». Закон устанавливает дресс-код, а также требования к поведению мужчин и женщин. Руководство талибана считает, что закон является отражением исламских ценностей и принципов, объяснил пресс-секретарь Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид.

Читать еще Зумеры придумали целибат В соцсетях новый челлендж: молодые девушки на год отказываются от секса ради саморазвития

Закон о поощрении добродетели регламентирует развлечения и творческие занятия, запрещая «греховную музыку» и публичные изображения живых существ. Мужчинам, согласно закону, запрещается в том числе брить и стричь бороды, смотреть на женщин. Ограничения для женщин намного более серьезны — им среди прочего нельзя носить тонкую, короткую и обтягивающую одежду, открывать лицо и части тела любому мужчине, кроме кровного родственника и мужа.

Соревнования по смешанным единоборствам были фактически объявлены вне закона еще в 2021 году, когда талибы запретили, дословно, «удары по лицу». Некоторые бойцы жаловались на угрозы и преследования со стороны властей, однако ММА оставался популярным видом спорта в Афганистане, уточнила Би-би-си. Из 11 выступавших на Олимпиаде в Париже афганцев четверо были спортсменами, занимающимися в том числе боевыми искусствами.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.