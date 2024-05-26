Организатора БДСМ-вечеринок обвинили в оскорблении чувств верующих

Против организатора БДСМ-вечеринок из Екатеринбурга Станислава Словиковского возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК). Об этом он сам сообщил Е1.ru.

О задержании Свилоковского и обысках у него дома стало известно 25 мая. «Коммерсантъ» писал, что Словиковского задержали «за организацию мероприятий БДСМ-направленности и публикацию откровенных фотографий в тематическим телеграм-канале».

Издание связало преследование Словиковского с БДСМ-вечеринкой, которая состоялась в ноябре 2023 года в Окружном доме офицеров. Тогда на мероприятие в Генпрокуратуру пожаловалась активистка Екатерина Иванова. Она возмутилась тем, что «любители извращений бегали в прозрачном белье, жрали наркоту, бухали и совокуплялись».

«Если даже в ночном клубе подобного рода мероприятия возмутительны, то провести оргию в Доме Офицеров — это надо быть конченным выродком. И в мирное время это дом чести, мужества […], и тем более сейчас, когда офицеры жертвуют своими жизнями в защиту Родины, […] в это же время толпа вырожденцев оскверняет своим шабашем святое для тысячи людей место», — написала Иванова.

E1.ru отмечает, что Свилоковского задержали на другой БДСМ-вечеринке, которая проходила на базе отдыха «Волна» под Екатеринбургом в ночь на 25 мая. Один из посетителей мероприятия рассказал изданию, что около двух часов туда ворвались люди в масках: они положили всех присутствующих на пол и «рассортировали» людей на организаторов и участников. У последних переписали данные и отпустили, а организаторов дополнительно опросили, сообщил он. В полиции изданию сообщили, что на базе отдыха прошел «оперативно-профилактический рейд».

Свилоковского доставили в ОВД, где он узнал о возбуждении против него дела об оскорблении чувств верующих. По его словам, поводом стали три фотографии с одного из мероприятий, опубликованные в соцсетях.

«Мне дали ознакомиться с делом, и выяснилось, что, на их взгляд, около года назад мы на своем телеграм-ресурсе позволили себе выложить несколько фотографий. На первой — просто голова девушки, у нее венок на голове, который им напомнил терновый венец», — рассказал Свилоковский.

Также силовики обратили внимание на фотографию с конкурса, участники которого, будучи одетыми, держали в руках таблички с названиями своих грехов. Следователи сообщили Свилоковскому, что «грех» — это церковное слово.

На третьей фотографии, которую посчитали оскорблением верующих, изображена девушка на фоне пересекающихся линий, похожих на букву «х». По словам Свилоковского, силовики посчитали, что девушка позировала на фоне распятия.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.