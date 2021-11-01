Оскорбление ягодицами

В конце октября против 30-летней модели Ирины Волковой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих по ч.1 ст. 148 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. За последний месяц это уже третье громкое дело, возбужденное по этой статье.

По данным Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу, Волкова, находясь у Исаакиевского собора, «действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела». Ирина Волкова разместила фотографию в своем инстаграм-аккаунте 21 августа 2020 года (на тот момент на нее было подписано около четырех тысяч пользователей). На снимке она сидит на корточках в футболке и с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора, рядом с ней стоит мужчина. Снимок начал активно распространяться в соцсетях в конце октября, после чего Волкова рассказала, что начала получать угрозы, и удалила фото из аккаунта.

Еще до возбуждения уголовного дела в пресс-службе Исаакиевского собора заявили, что не намерены обращаться в правоохранительные органы из-за фотографии: «Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей! Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы!».

Волкову задержали 30 октября, сразу после того, как СК возбудил уголовное дело. На следующий день в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по избранию меры пресечения. Следствие настаивало на запрете определенных действий, поскольку девушка, по их мнению, может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики. Суд, тем не менее, отпустил Ирину Волкову без меры пресечения. Модель свою вину признала и извинилась за то, что «оскорбила чувства верующих людей», объяснив свою публикацию фото тем, что «заигралась немножечко в инстаблогера, делала фотографии без ума». Она сказала, что удалит все снимки и «больше такого не будет». В сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга говорилось, что в процессе были озвучены показания неназванных свидетелей, которые заявили, что «Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами».

В суде Волкова рассказала, что зарабатывает «шугарингом и бровями», воспитывает несовершеннолетнего ребенка, а в Санкт-Петербург «приехала после Майдана». Сейчас в инстаграме у Волковой больше шести тысяч подписчиков. Также у нее есть отдельный телеграм-канал, где она делится откровенными фотографиями.

О возбуждении дела против Волковой стало стало известно на следующий день после того, как в Москве впервые назначили реальный срок за оскорбление чувств верующих: блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову признали виновными за фотосессию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного и приговорили их к 10 месяцам колонии. Бобиев выложил фотографию в свой инстаграм в сентябре. Затем его с подругой задержали и арестовали на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции, а позже на них завели уголовное дело. Суд также решил выслать блогера, уроженца Таджикистана, из России. Адвокат Бобиева Надежда Федосеева рассказала, что ее подзащитный не намерен обжаловать решение суда, в то время как Чистова планирует подать на апелляцию.

В России впервые назначили реальный срок за оскорбление чувств верующих — за эту фотографию на фоне храма Василия Блаженного.



Блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову признали виновными в оскорблении чувств верующих Их приговорили к 10 месяцам в колонии pic.twitter.com/6ST6LHwwmd — Журнал Холод (@holodmedia) October 29, 2021

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя дела Бобиева и Волковой, сказал в эфире «Эхо Москвы», что «то, что связано с сексуальной жизнью, заведомо не должно выноситься в общественное пространство, а тем более – когда это сделано с явно провокационной целью». По его словам, «защита чувств верующих имеет законную цель, и в определенных случаях, конечно, должен вступать в действие и Уголовный кодекс, и Административный кодекс». «Какие нормы должны приниматься, должен определять суд», – добавил Кипшидзе.

Еще одно дело по этой же статье 23 октября было заведено на 22-летнюю Лолиту Богданову, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как писало издание «Афиша.Daily», Богданова, также известная под псевдонимом Lola Bunny, после того, как видео распространилось в соцсетях, извинилась в инстаграме и пожаловалась на угрозы: «Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано два или три года назад и не было выложено мной, я очень сожалею об этом». Богданова рассказывала, что ей поступали угрозы, в том числе, от сторонников «Мужского государства» (признано экстремистской организацией).

Законопроект о защите чувств верующих был внесен в Госдуму в 2012 году и стал реакцией на акцию группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В июне 2013 года президент Владимир Путин одобрил изменения в УК РФ, вводящие наказание за оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан.

Фото на обложке: инстаграм Ирины Волковой