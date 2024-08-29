Болгар лишила Дурова родительских прав 

Называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что швейцарский суд лишил его родительских прав. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей. Органы опеки многократно, в том числе при мне пытались связаться с Дуровым посредством всех контактов, которые я предоставила, и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», — написала Болгар.

Она объяснила, что обратилась в суд после того, как Дуров «не оставил ей выбора», поставив ультиматум — либо она переезжает вместе с детьми в ОАЭ, либо он лишает ее вместе с детьми содержания.

Чтобы добиться своего, Дуров, по словам Болгар, заблокировал ей доступ к банковским картам, с которых в соответствии с бессрочными нотариальными доверенностями она могла тратить до 150 тысяч евро ежемесячно, а также прекратил оплачивать счета за образование, медицинское обслуживание и путешествия его детей.

«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — написала она.

После этого Болгар, по ее словам, была вынуждена обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, «чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей».

Болгар рассказала Forbes, что сейчас она с детьми живет на деньги, которые зарабатывает в швейцарской консалтинговой компании, и добавила, что из-за этого упал ее уровень жизни.

«Когда мы первый раз летели экономклассом, дети [которые раньше летали только на частных самолетах] спросили, “откуда здесь взялись другие люди”», — отметила она.

Накануне стало известно, что Болгар также подала на Дурова уголовный иск в суд Швейцарии из-за применения физического насилия к одному из их совместных детей. Сама Болгар в инстаграме написала, что, согласно швейцарским законам, она не может комментировать это дело.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.