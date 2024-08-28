СМИ: Telegram неоднократно отказывался присоединяться к программам защиты детей

Руководство мессенджера Telegram отказывается присоединяться к международным программам, которые направлены на обнаружение и удаление в интернете материалов, содержащих насилие над детьми. Об этом сообщает Би-би-си без ссылки на источник.

Издание утверждает, что Telegram не сотрудничает ни с Национальным центром по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), ни с британским аналогом — организацией Internet Watch Foundation. Обе организации занимаются поиском и удалением незаконного контента с вовлечением детей.

Би-би-си утверждает, что в отличие от всех других социальных сетей, Telegram не зарегистрирован в таких программах, как CyberTipline от NCMEC, к которой присоединились более 1600 интернет-компаний. Издание отмечает, что базирующиеся в США компании по закону обязаны регистрироваться в этой программе, однако 16% компаний-участниц находятся за пределами страны.

Подавляющее большинство сообщений о контенте, связанном с сексуализированным насилием над детьми, как подчеркивает Би-би-си, поступило от технологических гигантов и социальных сетей, включая Facebook, Google, Instagram, TikTok, X, Snapchat и WhatsApp.

Издание утверждает, что NCMEC и IWF неоднократно обращались к руководству Telegram с просьбой присоединиться к борьбе с материалами, содержащими сцены сексуализированного насилия над детьми, но в компании это проигнорировали.

«Несмотря на попытки активно взаимодействовать с Telegram в течение последнего года, они не являются членами IWF и не используют ни одну из наших услуг для блокировки, предотвращения и пресечения распространения изображений сексуализированного насилия над детьми», — сказал представитель IWF.

После задержания Павла Дурова в Telegram заявили, что платформа соблюдает законы Евросоюза, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении мессенджера.

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