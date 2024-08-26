Российская пропаганда сообщила о передаче ФСБ ключей шифрования от Telegram

Пропагандистский телеканал «Россия 1» сообщил, что Павел Дуров в 2018 году передал ФСБ ключи шифрования от Telegram. На это обратило внимание «Агентство».

«Запад раздражает, что ключи от зашифрованных сообщений Дуров в 2018 передал спецслужбам России для борьбы с терроризмом», — заявила в воскресном эфире программы «Вести в 20:00» автор сюжета Анастасия Попова.

В 2018 году российские власти пытались заблокировать Telegram за отказ Дурова предоставить ключи шифрования, тогда же появилась шутка о передаче силовикам металлических ключей от мессенджера, напоминает «Агентство».

Этой шуткой поделился юрист Павел Чиков, который тогда представлял Telegram в суде. Он опубликовал фото «письма» к директору ФСБ Александру Бортникову, в котором говорилось, что Дуров «направляет ключи о кроссплатформенного мессенджера Telegram». Поверх письма лежали два металлических ключа.

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В том же 2018 году в официальном ответе на требования Роскомнадзора предоставить ФСБ ключи юристы Telegram сообщали, что сделать это «технически невозможно». Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в разговоре с «Агентством» отметил, что достоверной информации о сотрудничестве администрации Telegram с российскими спецслужбами нет.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. В воскресенье суд продлил срок содержания Дурова под стражей, сообщило агентство AFP.

В Кремле не стали комментировать задержание Дурова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил дождаться, когда будут озвучены обвинения. Официально власти Франции пока не предъявили Дурову обвинения.

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