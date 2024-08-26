Банки получили право блокировать переводы между собственными счетами клиента

Российские банки получили право заблокировать денежный перевод, который клиент совершает самому себе. Право подтвердил Банк России в ответе на запрос Национального совета финансового рынка, сообщило ознакомившееся с текстом ответа издание РБК.

Условие блокировки — перевод на счет в другом банке, который попал в специальный список ЦБ, следует из действующих с 25 июля поправок в закон о национальной платежной системе. Главный финансовый регулятор обязан составлять и вести перечень реквизитов, которые использовались «в мошеннических схемах». С 25 июля банки обязаны, прежде чем перевести деньги с любого счета на любой счет, убедиться, что реквизиты получателя перевода отсутствуют в перечне ЦБ.

До разъяснения Национальному совету считалось, что правило действует только для переводов между разными клиентами банка или банков.

Согласно закону, банк обязан остановить любую показавшуюся ему подозрительной операцию и не переводить деньги, уведомив клиента. Перевод должен быть заблокирован на двое суток. Если потом клиент все же решит повторно отправить деньги, банк обязан позволить совершить перевод.

Банк, по закону, обязан блокировать переводы обладателю счета, против которого возбуждено любое уголовное дело.

Подозрительными банк должен считать «нетипичные для клиента операции», то есть совершенные в непривычной локации, в непривычное время, с нетипичной суммой денег, во время слишком долгого разговора по телефону или слишком долгой серии тестовых сообщений.

Оценка степени подозрительности звонка или серии СМС, в том числе сообщений в мессенджерах, лежит на сотовом операторе. Нетипичность размера сумм должен определять банк.

С 1 мая бесплатные переводы самому себе между счетами в разных банках по системе быстрых платежей ЦБ разрешены на сумму до 30 миллионов в месяц.

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