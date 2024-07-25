Вступили в силу новые правила возврата банками денег жертвам мошенников

Закон, обязывающий российские банки возвращать своим клиентам деньги украденные мошенниками, вступил в силу. В документе прописаны условия, по которым будут осуществляться такие возвраты. Об этом пишет РБК.

Ранее представители Центробанка объясняли, что цель нововведений — противодействие хищению у россиян средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. В ведомстве отмечали, что новый закон будет стимулировать банки развивать и улучшать качество собственных систем борьбы с мошенниками.

В соответствии с новыми правилами клиент банка, обнаруживший кражу средств со своего счета, должен будет сообщить об этом в банк. Тот, в свою очередь, обязана будет проверить обращение и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Такая схема будет работать в следующих случаях:

если банк позволил перевести средства на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Как пишет РБК, эту базу данных регулятор собирает на основе информации, полученной от банков и других операторов платежных систем. Ранее сообщалось, что в это базе среди счетов мошенников также нашли данные легальных магазинов, в том числе федеральных и региональных розничных сетей;

если банк совершил перевод без согласия клиента и не уведомил его об этом;

если утерянной картой банковского клиента воспользовались посторонние без его согласия. В этом случае банк будет обязан вернуть деньги, только если клиент предупредил кредитную организацию о потере контроля над картой. В новых правилах также указан срок возвращения трансграничного перевода в такой ситуации — 60 дней.

Также банки теперь обязаны на два дня блокировать «подозрительные» переводы. Таковыми будут считаться, в частности, те транзакции, параметры которых нетипичны для клиента. Например, объем перевода необычно большой или место осуществления операции не совпадает с геолокацией большинства его манипуляций со счетом.

Также «подозрительными» будут считаться переводы, которые клиент совершил после необычно долгих для себя телефонных разговоров. Соответствующие данные кредитным организациям будут предоставлять операторы связи. В таких случаях переводы будут блокироваться на два дня, даже если клиент подтвердил совершение операции. По новому закону, банк сможет провести перевод только после истечения этого срока.

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