В Госдуме допустили участие Запада в захвате заложников в волгоградской колонии

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов допустил участие западных спецслужб в захвате заложников заключенными исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Пока информации мало, но, думаю, нельзя исключать и участия западных спецслужб в организации этих событий. Любая дестабилизация обстановки в России прямо отвечает их интересам, особенно сейчас», — заявил Миронов.

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По словам чиновника, «проблему “джамаатов”» в российских колониях нужно решать как можно скорее. В связи с этим Миронов предложил ужесточить миграционную политику и ввести визовый режим со странами Центральной Азии.

«Огромная неконтролируемая масса мигрантов превратилась в питательную среду для проповедников терроризма. И чем больше мигрантов, тем «наваристее» этот опасный бульон», — утверждает Миронов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому всех мигрантов с судимостями, в том числе погашенными, будут выдворять из России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ», — написала Авксентьева, комментируя захват заложников в Волгоградской области.

Нападение произошло 23 августа. В результате погибли несколько сотрудников ФСИН и заключенных. По данным телеграм-канала Baza, один из погибших заключенных был осужден за дезертирство и собирался отправиться на войну в Украину.

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