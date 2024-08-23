Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области

Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

По словам собеседника агентства, есть пострадавшие. По данным Baza, захвачены четыре заложника. ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, пишет, что «в ходе захвата помещения в исправительной колонии» был убит сотрудник ФСИН. Телеграм-канал Shot добавляет, что мужчина «пытался оказать сопротивление захватчикам, но был убит ножом». Кроме того, телеграм-канал пишет, ссылаясь на неназванный источник, что ранены еще минимум четверо сотрудников ФСИН.

Среди заложников, вероятно был начальник ИК-19 Андрей Девятов. Об этом пишут телеграм-каналы Baza и Shot. При этом, по информации Baza, Девятов смог сбежать от захватчиков, а Shot утверждает, что они сами его выдали. Сейчас Девятов, как сообщается, находится в больнице. «Интерфакс» добавил, что в результате захвата колонии трех человек направили в реанимацию.

В соцсетях появились видео захвата заложников (TW: осторожно, кадры по ссылке могут шокировать). На ролике видно, что на полу лежат несколько сотрудников колонии в крови, а рядом с ними стоят нападавшие, которые вооружены ножами. Они говорят о своей принадлежности к Исламскому государству. Один из них держит сидящего на полу мужчину в форме.

По данным Shot, заключенные могли приобрести ножи-бабочки, с которыми они напали на сотрудников колонии, прямо на территории ИК, дав взятку.

Позже захватчики потребовали два миллиона долларов и вертолет, пишет издание «Сапа Кавказ», ссылаясь на собственный источник. Shot утверждает, что заключенные требуют посадить вертолет на территории колонии и угрожают убить заложников, если их станут преследовать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности колонии (ч. 3 ст. 321 УК ). «Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе СК.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.