Должников по алиментам хотят перестать пускать на футбольные матчи

Должников по алиментам хотят лишить возможности ходить на спортивные мероприятия, в частности, на футбольные матчи, пишет РБК со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. С таким предложением Аристов выступил в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

По словам Аристова, на данный момент Минюст совместно со службой судебных приставов разрабатывают ряд мер, которые будут оказывать «косвенное» влияние на должников, принуждая их к выплате долга.

«В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — отметил он.

Одной из таких мер, как пояснил Аристов, может быть приостановка действия карты болельщика (Fan ID) или отказ в ее изготовлении. C 2023 года наличие Fan ID стало обязательным условием для посещения игр чемпионата России и финала Кубка России по футболу.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра должников по алиментам, который будет находиться в открытом доступе. В нем будут содержаться данные обо всех неплательщиках, находящихся в розыске, а также тех, кого привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Отмечалось, что о внесении в реестр неплательщику должны будут сообщить в течение суток. Замглавы Минюста Андрей Логинов отмечал, что в реестре могут оказаться 133 тысячи человек.

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