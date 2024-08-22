Украинские войска атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и российские провоенные телеграм-каналы сообщили о боях на юге Брянской области. Украинские военные зашли в Климовский район, рассказал глава области. Паблик «Два майора» первым из провоенных телеграм-каналов подтвердил факт боя, сославшись на «несколько источников».

По версии «Двух майоров», силы украинской стороны были незначительны, «полевую артиллерию никто за собой не тянул». Бой завязался около 19:00 у поселка Забрама, уточнили авторы канала в следующем посте. С российской стороны, по их словам, оборонялись восемь пограничников и десять бойцов подразделения «Ахмат», с украинской — «минимум 20 военнослужащими».

Губернатор назвал украинское подразделение диверсионно-разведывательной группой и заверил, что «противнику нанесли огневое поражение» пограничники и неназванные «подразделения Вооруженных сил».

«Военкор» Юрий Котенок написал, что по его данным, бой со стороны ВСУ завязала не диверсионная группа, а «усиленная ротная тактическая группа или батальонная, но сильно-сильно кастрированная». «Гражданские власти комментируют действия вражеской ДРГ. Понятно, что пытаются успокоить и жителей, и начальство выше, что в Кремле», — объяснил слова губернатора «военкор».

Канал Mash без ссылки на источники написал, что украинский отряд насчитывал более чем 200 человек с тремя БМП. Бой, по версии Mash, начался в 19:10 и закончился в 19:40, после чего «враг отступил с серьезными потерями». Но затем, около 20:30, началась вторая атака, которая также длилась полчаса и закончилась безуспешно для ВСУ, сообщил телеграм-канал. «Сейчас въезд в Климовский район перекрыт блок-постами», — написали авторы паблика. Телеграм-канал Shot повторил версию Mash о численности отряда ВСУ и времени начала сражения.

«Противник будет пытаться раздергивать наши ресурсы, добавляя точки напряжения», — объяснил действия украинских военных в Брянской области «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц. И добавил, что ждет ударов ВСУ в Краснояружском и Грайворонском районах Белгородской области, а также наступления со стороны границы на населенные пункты Теткино и Рыльск Курской области.

ВСУ с 6 августа ведут бои в Курской области России, заняли несколько десятков населенных пунктов и пытаются действовать на юге соседней Белгородской области. Служба внешней разведки России объявила, что вторжение было организовано при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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