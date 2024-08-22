Директора тамбовского госучреждения уволят после танцев с куклой и плеткой

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров пообещал уволить директора автобазы областного правительства Андрея Селионова за «неподобающее поведение, пусть и в связи с личным праздником». Директор государственного бюджетного учреждения «Автобаза» оказался в центре скандала из-за видео и фото с празднования своего дня рождения.

20 августа, на свое 51-летие, Селионов устроил в рабочем офисе танцы с куклой-аниматором, рассказал телеграм-канал «Тамбовский кейс», выложив видеоролик и фотографию. Полуголая кукла на видео была наряжена в короткую юбку, короткие чулки и бюстгальтер. С плеткой в руках директор обнимал и тискал аниматора, обнажал кукле грудь и изображал половой акт. На видео вместе с аниматором и Селионовым танцует группа сотрудников госучреждения.

«Произошедшее вызывает только чувство стыда и недоумения», — написал в своем телеграм-канале вечером 22 августа тамбовский губернатор. Поведение, которое продемонстрировал директор автобазы, недопустимо для руководящего работника, заявил Егоров и добавил, что Селионов «безусловно, не будет дальше занимать свою должность».

Местное издание «Абирег» рассказало, что танец для директор могли заказать коллеги по автобазе. Журналисты связались с Селионовым, но тот, по их словам, решил «пока что» не комментировать ситуацию.

Селионов занимает пост директора государственного бюджетного учреждения «Автобаза» с ноября 2006 года. До этого он руководил автоклубом «Тамбов-Спорт-Авто».

Тамбовский губернатор Егоров позиционирует себя как защитника «семейных ценностей». В мае он распорядился разработать региональную госпрограмму, «мотивирующую молодые семьи на как можно более раннее рождение первенца». В конце 2023 года Егоров внес в областную думу законопроект о штрафах за «склонение к искусственному прерыванию беременности». Кроме того, губернатор заставил чиновников перечислить однодневный заработок на нужды армии.

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