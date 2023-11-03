Сотрудники районной администрации в Тамбовской области перечислят зарплату за один день на войну

Сотрудники администрации Уваровского округа в Тамбовской области отдадут свои дневные зарплаты в фонд «Развитие Тамбовщины», средства пойдут на войну в Украине. Об этом сообщила глава Уваровского округа Наталия Губанова, на что обратило внимание издание «7×7».

«Фонд работает исключительно по заявкам воинских структур, его представители контролируют доставку, разгрузку и выдачу помощи в пунктах временной дислокации воинских частей», — написала Губанова во «ВКонтакте».

Чиновница объяснила действия сотрудников призывом губернатора региона Максима Егорова, который сообщил, что перечислил в фонд свою дневную зарплату. Он приурочил это ко Дню народного единства.

Правозащитник Владимир Жилкин писал, что после поста Егорова во «ВКонтакте» руководство Тамбовской областной больницы тоже призывало сотрудников перечислить в фонд свой однодневный заработок.

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