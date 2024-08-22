Трубопроводы являются для Украины легитимной целью в войне против России, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky. Интервьюер попросила президента высказаться на тему причастности Украины и украинского руководства к подрыву веток «Северного потока» в Балтийском море два года назад.

Павел сказал, что у него нет информации о том, стояла ли за нападением на подводный газопровод Украина, но «трубопроводы — это стратегическая цель». Действия сторон вооруженного конфликта могут быть направлены не только против военных целей, но и против «целей стратегического характера», уверен чешский президент. «Если атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и поступление денег в Россию, то — говорю это намеренно условно — это была бы законная цель», — объяснил Павел.

Для европейских стран, по словам чешского президента, прекращение поставок газа «Северным потоком», не создало критических осложнений. У европейцев к тому моменту уже «был ряд альтернатив», и «Северный поток» не являлся критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность континента, сказал Павел.

По мнению главы чешского государства, если участие Украины в подрыве газопровода будет окончательно доказано, это может повлиять на готовность европейских стран оказывать помощь Украине. Однако, заметил Павел, «сейчас у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину». Причина в том, что европейцы хотят жить в мире, где одна страна не может напасть на другую «только потому, что больше и сильнее», объяснил президент Чехии.

Несколько дней назад американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники рассказала, что операция по подрыву газопровода «Северный поток» была подготовлена и проведена группой украинских военных и бизнесменов вопреки воле президента Владимира Зеленского. Источники уверяли, что изначально Зеленский одобрил план операции, однако о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США и попросили украинского президента отменить операцию. Однако тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа Зеленского об отмене операции и продолжил подготовку диверсии.

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